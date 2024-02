A február 14-én és 15-én esedékes arizonai és floridai tábornyitásokat megelőzően számos kérdőjelet kell még kiegyenesítenie minden MLB-csapatnak, hogy a szezon Nyitó Napján minden flott lehessen. A liga hivatalos honlapja, az MLB.com csapatonként egy-egy kérdőjelesnek gondolt témakört emelt ki, divíziók alapján vizsgálva az igényeket, mi pedig ezt magyarítva igyekszünk picit minden érdeklődőt közelebb hozni a profi baseball világához. Következzenek az American League West-divízió együttesei!

Los Angeles Angels: Milyen lesz az Ohtani-mentes Angels?

Az Angels 6 éven át tudhatta soraiban a kétirányban - dobóként és ütőként – is szupersztár Shohei Ohtani, ám ezen idények egyikében sem tudott pozitív mérleggel zárni a klub. A mögöttünk hagyott holtidényben a Dodgers csapott le a szabadügynök japánra, s a maga mögött hagyott űrt valahogy be kell tölteni. Persze, Mike Trout továbbra is a csapat legjobbja és vezére, ám mellette az Angels idei szezonjában a fiatal magra, az elkapó Logan O’Hoppe-re, a shortstop Zach Netóra, az egyes védő Nolan Schanuelre, a külső védő Mickey Moniak-re és perszer a kezdődobó Chase Silseth - Reid Detmers duóra sokkal nagyobb teher hárul majd. Ők képesek lehetnek szintet lépni, ám nagy nevű pótlás nem érkezett Ohtani helyére, így vérmes elvárásokat nem lehet az Angels-szel szemben támasztani!

Houston Astros: Illeszkedik Josh Hader a dobóállományba?

Joe Espada menedzser egyelőre nem jelentette be ünnepélyes keretek között, hogy az elmúlt hónapban öt éves, 95 millió dollárért szerződtetett Hader lesz a befejezőember, de sokan hiszik, hogy nem fizetne a csapat 19 milliót évente azért, hogy az előkészítésben vállaljon főszerepet. Az Astros szerint Ryan Pressly egyetértett a döntéssel – nyilvánosan még nem hallatta hangját – de felmerül az egyszeri baseballbarátokban: készül-e meglepetéssel Espada azon a téren, hogy az amúgy combos befejező dobók között Pressly-t és Hadert miként használja?

Oakland Athletics: Ki fér be a dobórotáció végére?

Az A’s kapcsán a kezdődobók rotációjának 5 helyéből 4 betöltöttnek tűnik, különösen azóta, amióta Alex Wooddal aláírtak, Ross Striplinget pedig csere útján megszerezték. Ők ketten Paul Blackburn és JP Sears kettőséhez csatlakoznak, jelenleg ez az első négy, legjobbnak gondolt kezdődobója a csapatnak. De kié lesz az utolsó, ötödik hely? Eme kérdésre talán a tavaszi Edzőtábor ad majd választ, még úgy is, hogy a lehetőségek tárháza számos, merthogy jelenleg Joe Boyle, Luis Medina, Joey Estes, Mitch Spence, Freddy Tarnok és Adrián Martínez is eséllyel pályázhat az utolsó, fix kezdődobó pozícióra.

Seattle Mariners: Mennyire lesznek jók az újak?

Olyan ismert nevek távoztak, mint Jarred Kelenic, Eugenio Suárez, Teoscar Hernández és Tom Murphy, ám érkezett többek között Mitch Garver, Mitch Haniger, Jorge Polanco, Luke Raley és Luis Urías is, akik kivétel nélkül kezdő-kvalitású játékosok. Viszont mindannyian sok sérüléssel bajlódtak az elmúlt években, így kulcsfontosságú lehet, hogy egészségesek tudjanak maradni. Ha ez utóbbi sikerül, akkor a Seattle vezetőségének holtidényben tanúsított, komoly erőfeszítései kifizetődhetnek.

(Fotó: Carlos Avila Gonzalez/The San Francisco Chronicle via Getty Images)