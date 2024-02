A február 14-én és 15-én esedékes arizonai és floridai tábornyitásokat megelőzően számos kérdőjelet kell még kiegyenesítenie minden MLB-csapatnak, hogy a szezon Nyitó Napján minden flott lehessen. A liga hivatalos honlapja, az MLB.com csapatonként egy-egy kérdőjelesnek gondolt témakört emelt ki, divíziók alapján vizsgálva az igényeket, mi pedig ezt magyarítva igyekszünk picit minden érdeklődőt közelebb hozni a profi baseball világához. Jöjjenek elsőként az American League Central-divízió együttesei!

Cleveland Guardians: Honnan jönnek majd a pontok?

A Guardians annak ellenére nem erősített a támadósorán, hogy az elmúlt szezonok mindegyikében az MLB legrosszabbjai között zártak a különböző, erő-kategóriába sorolt statisztikai mutatókban (hagyományosan a hazafutások, a slugging százalék, az on-base plus slugging és az extra-bázisokat érő ütések tartoznak ide. Jelen állás szerint José Ramírez és Josh Naylor mellett nem tudni, kiben lehet pont. Esetleg megtalálják Kyle Manzardo helyét a szezonnyitóig, ami némi kakaót jelenthetne az ütősorrend közepe felé? Netalántán megvariálják a külső védőiket, az új szerzemény Estevan Florial és a két nagy tehetség, Johnathan Rodriguez és George Valera képbe kerülésével? Egy biztos: kell találniuk néhány embert, akik több pontot termelnek, mint tette a tavalyi keret.

Kansas City Royals: Mennyit tudnak hozzátenni az új érkezők?

A Royals sűrű és dolgos holtidényt tudhat maga mögött, új kezdő és cseredobók, no meg új ütőjátékosok igazolásával. Összességében 10 új igazolást is találunk a Tavaszi Edzőtáborba jelölt 40 fős keretben. Papíron kiválóak a frissen érkezők, többségében harcedzett, győztes típusú játékosokat szereztek, amely kijelentés különös tekintettel igaz a dobószekcióra, ahol szempont volt a strike-ráta növelése, merthogy tavaly ez volt az egyik nagy gondja a kansas-ieknek. Nem szabad elfeledni azonban, hogy a Royals egy 106 vereséget hozó idény után jár, és mindenki tudja, hogy az AL Central tökutolsó helyéről nem egyszerű az élre törni. Merthogy ők oda vágynak, ám a sok találgatás után most végre a tettek mezejére lehet lépni. Akit mélyebben érdekel a Royals 2024-es idényének várható alakulkása, az alábbi 11 perc körüli videóban fontos információkra lelhet!

Detroit Tigers: Mekkora hatással lehet Colt Keith a Detorit csapatára?

Keith 6 évre szóló szerződése sokak szerint választ adott arra, hogy a Tigers szezonnyitóján ott lesz-e a keretben, ám a csapat körüli források azt szajkózzák, hogy a kettes védő posztjáért meg kell azért harcolnia. Azt sem tudjuk egyelőre, hogy hol kap helyet a Tigers ütősorrendjében, vagy hogy mit várnak tőle az idény korai szakaszában. Keith ütőereje és ütéseknél mutatott fegyelmezettsége ritka kombináció, és szinte biztosan kiemelt helyet ér majd számára a csapat ütősorrendjében, csupán azt nem tudni, hogy mennyire gyorsan jut el ide. Ez részben függ csak Keith-től, legalább annyira múlik a shortstop Javier Báez produktivitásán is a sor közepén. Keith pontos helye a sorrendben vélhetően a szezon előrehaladtával válik majd stabillá, ám a Tavaszi Edzőtáborban látottak adhatnak támpontot a témában.

Minnesota Twins: Képes lesz állandó helyet kiharcolni magának középső védőposzton Byron Buxton?

Buxton magabiztosan vélekedett arról, hogy 2022 augusztusa után először stabil helye lesz a csapat középső védőjeként, csak az a kérdés, mennyire stabilan lesz övé a poszt! Erre ős sem tudja a választ, de a középre való visszatérése nem csak azért fontos, mert Buxton sok pluszt hoz védőmunkájával, hanem mert a kijelölt ütő (designated hitter) szerepkörét sosem érezte igazán magáénak tavaly, aminek eredményeként a támadójátéka szenvedős volt.

Chicago White Sox: Újjáépülnek?

Tulajdonképpen tavaly augusztus óta az a legtöbbet feltett kérdés a White Sox kapcsán hogy újjáépülnek, avagy „ráncfelvarrnak„? Ez inkább újjáépülés, és igencsak időszerű, mert az utolsó ilyen eredménye mindösszesen két playoff-győzelem és a 2023-as lebőgés volt. Viszont nem az alapokig történő, mindent leromboló „rebuild” ez, amely az egész klubot újraszervezi. Az ügyvezető igazgató Chris Getz határozott baseball-stílus meghonosítására törekszik – jobb védekezés, nagyobb tempó, és dinamikusabb, több poszton is bevethető játékosok bevetése a cél. Ennek megfelelő, mély keretet és összességében győztes-klubkultúrát kíván kialakítani, nem azonnal beáldozva ezen törekvés oltárán a 2024-es szezont – a chicagóiak sikerességéhez jelen állás szerint ugyanakkor rengeteg faktornak kell jól alakulnia.

(Fotó: Frank Jansky/Icon Sportswire via Getty Images)