Az észak-ameriaki profi baseball-ligában szereplő Boston Red Sox lesz az első MLB-csapat, amelyről egy egész szezonon átívelő sorozatot forgatnak. A partnerség az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltató, a Netflix jelentkezett be, amely végigkíséri majd a kilencszeres World Series-győztes gárda 2024-es szezonját és exkluzív betekintést enged az öltözőbe, az edzőkhöz és a franchise-t irányító vezetőkhöz. Óriási marketinglépés ez a Red Soxtól, hiszen a globális közönség előtt tárják fel a csapat működését és szeretethetik meg a baseballt világszerte a sportrajongókkal.

