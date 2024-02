Az egyik legjobb évét követően úgy fest, Jorge Soler új otthonra talált a 2024-es szezonra. Sussan Slusser, a San Francisco Chronicle szerint, a 31 esztendős kubai ütő hároméves szerződésben állapodot meg az észak-amerikai profi baseball-ligában szereplő San Francisco Giants csapatával. Korábban már szóltak pletykák arról, hogy tárgyalásban állnak egymással a felek, most állítólag nyélbe ütötték az üzletet. Soler szabadügynökké vált, miután elutasította a szerződésében szereplő 9 millió dolláros opciót és elhagyta a Miami Marlins együttesét.

Giants, Jorge Soler agree to 3-year deal, per MLB Network Insider @JonHeyman. pic.twitter.com/oLzGgi9tvV — MLB (@MLB) February 13, 2024

A 31 éves játékost először választották ki az All-Star mérkőzésre 10 éves pályafutása során, az előző idényt .250/.341/.512-es ütőátlaggal és 36 hazafutással zárta a 138 mérkőzés alatt. A havannai születésű jobbkezes sportoló játszott már a Chicago Cubs, a Kansas City Royals és az Atlanta Braves csapataiban is, 2021-ben a World Series MVP-je lett, és megnyerte az MLB-t 2016-ban a Royals-szal és 2021-ben a Braves-szel is, most San Franciscoban kamatoztathatja tudását, ahol biztosan motivált lesz, hogy megpróbáljon még egy World Series gyűrút hozzátenni a gyűjteményéhez. A Giants egyébként 79-83-as mérleggel zárta az előző évet és két egymást követő szezonban maradt le a playoffról.

(Borítókép: Carman Mandato/Getty Images)