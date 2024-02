Az MLB 2024-es szezonja a tervek szerint március 20-án rajtol, azaz még több mint másfél hónap van hátra az első labda eldobásáig. Az ESPN ugyanakkor már most felállította egy erősorrendet a csapatok között, amely alapján a Los Angeles Dodgers tűnik a legesélyesebbnek, míg a 2023-as World Series nyertese, a Texas Rangers a negyedik a listán.

Az ESPN indoklása szerint a Dodgers mellett leginkább az szól, hogy fantasztikusan erősített, Shohei Ohtani és Yoshinobu Yamamoto mellett a liga egyik legtöbbre tartott dobója, Tyler Glasnow játékjogát is megszerezte, ráadásul Teoscar Hernandezzel is megállapodott. Könnyen lehet, hogy a csapat a 100 győzelmet is eléri a következő szezonban. A csapat ellen szólhat ugyanakkor, hogy sérülések miatt nem olyan mély a kerete, James Paxton is kérdéses, mennyit fog bírni.

Az ESPN erősorrendje szerint a 10 legerősebb MLB-csapat:

1. Los Angeles Dodgers

2. Atlanta Braves

3. Houston Atros

4. Texas Rangers

5. Baltimore Orioles

6. Philadelphia Phillies

7. New York Yankees

8. Tampa Bay Rays

9. Arizona Diamondbacks

10. Toronto Blue Jays

