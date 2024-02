Különböző MLB-nek adott források szerint az észak-amerikai profi baseball-ligában szereplő Los Angeles Dodgers megállapodott egyik legnagyobb nevű játékosával, Clayton Kershaw-val, hogy a következő szezonban is a csapatot erősítse. A balkezes dobónak ez lehet a 17. idénye az együttesnél, ahol még 2008-ban kezdte profi pályafutását, igaz a drafton 2006-ban kelt el. Kershaw papíron még szabadügynök, de alighanem hamarosan megtörténik a hivatalos bejelentés is és újra a Dodgers gárdáját erősíti majd, noha vállműtétje miatt csak a nyár környékén lesz majd bevethető.

