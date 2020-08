A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg az idei amerikaifutball-bajnokságot Kanadában (CFL).

A liga kilenc csapata hétfőn még bízott abban, hogy lesz lehetőségük valamilyen rövidített szezont lejátszani egy központi helyen, Winnipegben, a ligával való egyeztetés után azonban - amely során több kérdésre nem találták meg a választ - erről is lemondtak.

The #CFL announces that there will not be a shortened season played this fall.FULL STATEMENT | https://t.co/iq4JNXU20p pic.twitter.com/OE4R4AHZdQ