Alvaro Morata lesz Sallai Roland csapattársa a Galatasaraynál

A török élvonalban szereplő Galatasaray labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Álvaro Morata.

A 32 éves spanyol válogatott Morata az AC Milan csapatától érkezik egy évre kölcsönbe a Sallai Rolandot is foglalkoztató klubhoz. A török klub hatmillió eurót fizetett érte. Jövő januárban pedig további nyolcmillió euró ellenében lehetősége lesz véglegesen is megszerezni őt – a Milan honlapja szerint.

A 84-szeres spanyol válogatott, Európa-bajnok Morata 16 bajnokin ötször volt eredményes a Milanban.

🟡🔴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Alvaro Morata will wear the number 77 shirt at Galatasaray! 🇪🇸 pic.twitter.com/bU1SEeYoPt

— EuroFoot (@eurofootcom) February 3, 2025