Távozik a spanyolok kapitánya

Álvaro Morata négy év után hagyja el az Atlético Madrid csapatát. Az AC Milan kifizeti a szerződésében foglalt kivásárlási záradékot a spanyol klubnak..

Miután a spanyol válogatott csapatkapitányaként vasárnap Eb-győzelmet ünnepelhetett, Morata kedden mindenben megegyezett az olasz fővárosi csapattal.

🚨🔴⚫️ Álvaro Morata confirms he’s joining AC Milan: “I’m gonna undergo medical and then yes, I will join AC Milan”.

“I said goodbye to my teammates, Simeone, the board… it’s better to part ways when you can’t give your 100%”.

“I won the Euros as Atlético player”, told COPE. pic.twitter.com/w7vGgPZxDx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024