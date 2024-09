A kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso szerint az Aston Martin lett "a jövő csapata" azután, hogy szerződtette Adrian Neweyt.

A 43 éves spanyol versenyző a hétvégi, Azeri Nagydíj helyszínén arról beszélt, hogy az F1 legjobb tervezőjének tartott brit szakember leigazolásával, valamint a 2026-tól életbe lépő új szabályokkal az istállóé a jövő.

„Nagyszerű plusz ő a csapatnak. A bejelentés után azonnal írtam neki, de szerintem mindenki más is. Nagyon szerettem volna vele dolgozni” – mondta a veterán pilóta, akit Newey korábban „ősellenségének” nevezett amiatt, hogy aktuális csapatával mindig igyekezett borsot törni az általa tervezett versenyautókat vezetők orra alá.

A 65 éves, jelenleg még a címvédő Red Bull alkalmazásában álló brit szakember márciusig nem kezdheti el a munkát új csapatánál, így a jövő évi autókra kevés ráhatása lesz, a Forma-1 szabályrendszere ugyanakkor 2026-tól jelentősen megváltozik, így az új korszakot már egy teljesen Newey tervezte géppel kezdheti majd meg az Aston Martin.

Fernando Alonso on his future:

„I will be driving in 2026…after 2026 I will be driving…after I will be driving”

