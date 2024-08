Álomszerű Reus-bemutatkozás

Marco Reus bemutatkozott az MLS-ben vitézkedő Los Angeles Galaxy csapatában. Méghozzá zseniális játékkal.

A Borussia Dortmund ikonja rögtön első MLS-találkozóján jelezte, hogy egyelőre komolyan kilóg a mezőnyből. Méghozzá felfele. A németek világbajnoka a 66. percben szállt be az Atlanta United elleni bajnoki találkozóba, és azonnal főszereplővé vált.

Előbb az utolsó negyedóra kezdetén adott okos passzt Riqui Puig lábára, aki aztán varázslatos gólt lőtt.

The German finds Riqui Puig and @LAGalaxy take the lead. pic.twitter.com/8wDuvknCA1

És ha valaki azt gondolná, a műszakot ezzel le is zárta Reus, az téved. Néhány perc elteltével uganis saját kipattanóját pofozta a vendégkapuba, megszerezve karrierje első amerikai gólját is.

Marco Reus scores his first MLS goal! ✅

The German is loving life in LA so far. 🤩 pic.twitter.com/3IJw8Wm0hB

— Major League Soccer (@MLS) August 25, 2024