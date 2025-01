Álomigazolás a láthatáron – Neymar visszatérhet oda, ahol minden kezdődött

Nagy tetteket már minden bizonnyal nem fog véghez vinni, de a tündérmesébe illő befejezés még összejöhet.

Fabrizio Romano értesülései szerint Neymar egyre közelebb ahhoz, hogy visszatérjen nevelőegyütteséhez a Santoshoz. A brazil csapat lett az első, amely hivatalos ajánlatot nyújtott be az Al-Hilalnak, hogy kölcsönben megszerezzék a 32 éves támadót. A két klub megkezdte a tárgyalásokat, most a szaúdi gárda döntésére várnak, hogy zöld utat kapjon a transzfer. Neymar 2013-ban hagyta el a Santost a Barcelona ajánlatáért, 225 meccsen 136 gólt és 64 gólpasszt jegyzett nevelőegyüttesében, többek között pedig megnyerte a Libertadores-kupát is.

Amennyiben a Santos ajánlata nem valósul meg, úgy az MLS-ben szereplő Chicago Fire lehet akár a befutó, amely szintén érdeklődik Neymar játékjoga iránt, de a jelenlegi versenyfutásban jócskán le vannak maradva a brazil klub mögött a versenyben.

