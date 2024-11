Álomgól a KHL-ben – videón Kuznyecov szenzációs megmozdulása

Jevgenyij Kuznyecov nagyon úgy tűnik, hogy már novemberben meglőhette a szezon egyik legszebb találatát az Amur Habarovszk elleni bajnokin.

Az SZKA Szentpétervár támadója a hétfői mérkőzés második harmadában amolyan lacrosse-os megoldással, fonákkal húzta fel a fülbe a pakkot, íme!

KUZNETSOV JUST SCORED THE GOAL OF THE YEAR 😱🔥

LACROSSE GOAL FROM THE TOP OF SLOT 🤯

(via @khl_eng) pic.twitter.com/xfObQaNWQc

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 18, 2024