Álomdöntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában

A címvédő Ferencváros lesz a Bajnokok Ligája-győztes Győr ellenfele a női kézilabda Magyar Kupa fináléjában, miután szombaton, a tatabányai elődöntőben 32-26-ra nyert a Mosonmagyaróvár ellen.

Akárcsak tavaly, ezúttal is a Mosonmagyaróvár volt az elmúlt három kiírásban győztes fővárosiak ellenfele, egy évvel ezelőtt 29-25-ös zöld-fehér siker született. A Ferencváros ezúttal is esélyesként lépett pályára: az elmúlt évtizedben az egymás elleni találkozókon egy döntetlen törte meg a budapestiek hegemóniáját, 2023 februárjában végeztek 22-22-re a felek. Alig egy hónapja a bajnokságban a Ferencváros házigazdaként 37-18-ra nyert a kezdőcsapatukat eltiltás miatt nélkülöző mosonmagyaróváriak ellen.

Ezúttal teljes keretekkel szálltak harcba a fináléért a csapatok, és már a negyedik percben ápolás szakította meg a játékot: a ferencvárosi kapus, Janurik Kinga állát találta el egy közeli lövés, így előbb a játéktéren, majd a kispadnál látta el őt az orvosi stáb. A hálóőr az M4 Sport riporterének azt mondta, néhány másodpercre el is ájult az esetnél.

Tíz perc elteltével 8-3-ra vezetett a támadásait hatékonyan befejező címvédő, kedvenceit „harcoljatok!” felkiáltásokkal buzdította a mosonmagyaróvári szurkolótábor. A Janurik helyére becserélt, olimpiai ezüstérmes francia Laura Glauser remekül szállt be, a kapujára tartó első 12 lövésből kilencet kivédett. Miközben a lelátón a szurkolótáboroknak egymás hergelésére is jutott idejük rigmusokkal és gesztusokkal, a pályán a Ferencváros 11-4-re távolodott el.

Glauser a pályán töltött alig több mint negyedóra után már tíz védésnél járt. Az első félidő legnagyobb különbsége – nyolc találat – először 16-8-nál alakult ki, a több kemény szabálytalanságot is hozó játékrész hajrája után a szünetben is ekkora volt a különbség.

A pihenő alatt a nézőtérről néhány renitens szurkolót kivezettek a biztonságiak, a Mosonmagyaróvár pedig valamelyest faragni tudott hátrányából a második félidő elején: a 41. percben 24-19 volt az állás.

Az olykor bravúros megoldásokat is bemutató kisalföldiek 12 perccel a dudaszó előtt 25-22-re zárkóztak, az utolsó tíz percen belül harcos játékot is kértek csapatuktól a zöld-fehér drukkerek. Három gólnál közelebb azonban nem tudott férkőzni a Mosonmagyaróvár, a többször kapkodó játékot hozó hajrában pedig magabiztossá tette sikerét a Ferencváros.

Glauser 23 védéssel, Emily Bölk hét góllal járult hozzá a címvédő fináléba jutásához. A mosonmagyaróváriaktól Ines Ivancok kilencszer volt eredményes.

Az Európa-bajnoki bronzérmes balszélső, a két gólt szerző Márton Gréta az MTI-nek arról beszélt, hogy bár volt hullámzás a mérkőzésben, annak örül, hogy végig magabiztosan tartották előnyüket.

„A második félidő elején éreztem egy pici megingást, amikor az első tíz percben csak három gólt sikerült lőnünk, és a Mosonmagyaróvár nagyon ránk rohant, folyamatosan szerezte a góljait. Ennek talán az volt az oka, hogy nem rendeződtünk vissza olyan jól, mint az első félidőben” – fogalmazott. Hozzáfűzte: tudták, hogy ez az ellenfél egyik nagy erőssége, és ezt az első félidőben sikerült is jól megoldaniuk. – „Ott viszont egy kicsit talán belealudtunk a meccsbe, de amikor kapcsoltunk és már csak négy volt közte, akkor igyekeztünk ezt kijavítani. Biztos vagyok benne, hogy holnap is majd ennyit vagy még ennél is többet kell futni.”

Glauser kapcsán azt emelte ki, nagy segítség számukra, mikor egy ilyen teljesítményt nyújtó kapus van a hátuk mögött. Véleménye szerint a Győr elleni fináléban is hasonló kapusteljesítményre lesz szükség a sikerhez, az ellenfél ugyanis „kiváló formában van”, a bajnokságban nagyarányú győzelmeket arat és a Bajnokok Ligájában is remekel.

„Nagyon kiélezett csata lehet holnap. Nekünk nyilván az a célunk, hogy ne törjön meg a csapat jó sorozata, miközben a Győrnek meg borzasztóan jó lenne, hogyha megnyerné ezt a Magyar Kupát, úgyhogy mind a két fél csípni, rúgni és harapni fog, nyilván a szabályos kereteken belül. Bízom benne, hogy a nézők egy jó meccset látnak majd” – mondta Márton Gréta.

A válogatott keretbe behívott mosonmagyaróvári beálló, a hatszor eredményes Faragó Luca arról beszélt, hogy szerettek volna küzdeni és végig megnehezíteni a Ferencváros dolgát, ami sikerült is.

„Az első félidőben kicsit nagyobb előnyt tudtak kialakítani, de úgy érzem, hogy a második félidőben jól tartottuk magunkat, illetve közelebb tudtunk jönni. Szerintem mindenki nagyon jól játszott, holnap teljes erőbedobással fogunk nekimenni a bronzmeccsnek, hiszen a célunk, hogy megszerezzük a harmadik helyet” – fejtette ki.

Arról, hogy mit lehet kezdeni azzal, mikor az ellenfél kapusa úgy véd, mint ezúttal Glauser, azt mondta: nem egyszerű, hiszen világklasszis hálóőrről van szó.

„Nagyon igyekeztünk, de láttuk, hogy nem annyira sikerülnek a lövések, a szünetben kicsit össze kellett szedni magunkat, mert nagyon sok ziccert hibáztunk. A második félidőben már tudtunk gólokat szerezni.” – fogalmazott.

korábban:

Győri Audi ETO KC – Moyra-Budaörs 38-28 (19-13)

A vasárnapi program:

a 3. helyért:

Moyra-Budaörs – Motherson Mosonmagyaróvári KC 13.00

döntő:

Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo Hungaria 15.45