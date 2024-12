Allegri a Premier League-be szerződik?

Nem meglepő, a West Ham United kispadja inog Julen Lopetegui alatt. Aki nagy tervekkel vágott neki a szezonnak, de egyelőre ezekből semmi sem látszik. Utolsó öt meccséből hármat vesztett el a csapata. Kedden éppen a Leicester ellen.

A calciomercato pedig már tudni is véli, hogy az éppen csapat nélküli Massimiliano Allegri válthatja, akár már a jövő héten a spanyol trénert.

Allegrinek a nyáron a Juventus köszönte meg a sok éves munkát és a hírek szerint szívesen áttené a székhelyét Londonba. Annál is inkább, mert ő nem készült hosszabb pihenőre.

A hír pedig nemcsak az olasz sajtóba vette be magát, hanem angolba is. Hiszen a Guardian is azt írta, hogy Lopeteguinek nemsokára mennie kell a West Hamtől és érkezhet a helyére Allegri.

A West Ham krízise szemmel látható, hiszen a csapat a Premier League-ben eddig mindössze 15 pontot gyűjtött 14 forduló alatt.

Julen Lopetegui napjai tehát meg vannak számlálva, de persze nem Allegri az egyetlen név, aki beugorhat a helyére. Hiszen a szabadon igazolható edzők közül ott van még Sergio Conceiçao, Graham Potter, és Edin Terzic is, akik szintén felkeltették a West Ham érdeklődését.

A kérdés jövő hét kedden dőlhet el. Hiszen a West Ham hétfőn a Wolverhamptont fogadja és az lehet a regnáló tréner hattyúdala, hogyha nem győz a csapata.