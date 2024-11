Állást foglalt az elnökjelölti versenyfutásban az NBA-ikon

LeBron James hosszú ideje több, mint egy szimpla kosárlabdázó. És mint ilyen, hallatja a hangját, társadalmilag fontos kérdésekben is. Amilyen a most esedékes amerikai elnökválasztás is.

LeBron James egy, az X-felületre posztolt videóval jelezte, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztáson Kamala Harris alelnököt támogatja. Kiemelte, hogy választását a gyermekei és családja jövője miatt hozta meg. A Holland West Productions által készített, picivel több, mint 1 perces videó a korábbi elnök és egyben jelenleg is jelölt Donald Trump idegengyűlölő és erőszakos retorikáját állítja szembe a polgárjogi mozgalom és a Black Lives Matter tüntetések képeivel.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2024