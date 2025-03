Alisson: talán életem legjobb teljesítményét nyújtottam

A Paris Saint-Germain 27 lövéssel próbálkozott, a Liverpool kapusa 9 védéssel zárt. Gyakorlatilag lehúzta a rolót és heroikus teljesítményt nyújtott.

A Liverpool egy 87. percben szerzett góllal győzni tudott a Paris Saint-Germain vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A mérkőzés teljes egészében szinte a PSG dominált, a francia csapata közel 2-es xG-t generált és 27 lövéssel zárta a meccset, de Alisson állta a sarat. A 30. percben Szoboszlai Dominikot is illette a dicséret, az egyik hazai helyzetnél nagyszerűen zárta ki a játékból a kipattanó labdára törő párizsi játékost, így segítve kapusát.

„Talán életem legjobb teljesítménye volt a mai”

– mondta Alisson a találkozó után, aki a meccs legjobbjának járó díjat is megkapta.

„Arne Slot mondta nekünk, hogy kemény párharc lesz. Nagyon jó csapat a PSG. Sok lehetőséget adtunk nekik, de szerencsére a végén Harvey Elliot gólt tudott szerezni. Nagyszerű este, nagyszerű nap a BL-ben. Remélhetőleg a visszavágón jobban játsszuk majd” – nyilatkozta a rutinos brazil hálóőr, aki liverpooli rekordot jegyzett. Merthogy soha korábban nem fordult elő, hogy a klub történetében egy kapus ennyi védéssel és kapott gól nélkül zárjon egy BL-meccset.

A győztes gólt szerző Harvey Elliott szintén a társait dicsérte a lefújás után.

„Az eredmény a csapat érdeme. A PSG a végére kicsit elfáradt a tempónktól, és bár kidolgozott néhány helyzetet, Alisson és a védelem remek munkájának köszönhetően sikerült megőriznünk a kapunkat érintetlenül – mondta a 21 éves középpályás, aki külön is méltatta a kapust. – Nincsenek rá szavak. Egészen elképesztő, a világ legjobb kapusa. Már számtalanszor bizonyította ezt, és sokszor neki köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. Most én is lehetőséget kaptam rá, hogy ezt egy találattal háláljam meg neki. Nélküle nem tudom, hol tartanánk, de az egész csapat fantasztikusan teljesített.”