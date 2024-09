Áldozatokkal járt a Manchester United első idegenbeli győzelme

A Manchester United 3-0-ra nyert a Southampton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) negyedik fordulójában.

Az Erik ten Hag irányította MU eddig három bajnokijából kettőt elveszített és csupán a szezon első mérkőzését, a Fulham elleni hazai meccset tudta megnyerni. Azóta kikapott a Brightontól és a Liverpooltól is, de a válogatott szünet remek lehetőséget teremtett a sorok rendezésére. A holland mester pedig úgy fest össze tudta kapni csapatát, ám az első félidőben azért alakulhatott volna másképp is. A 33. percben büntetőhöz jutott a Southampton, de Cameron Archer tizenegyesét védeni tudta Onana, majd a kipattanó fejest is fogta.

Két perccel később pedig már a manchesteriek veszélyeztetettek, Bruno Fernandes remek beadását Matthijs de Ligt fejelte a kapuba, a holland védő így megszerezte első gólját új csapatában. A 41. percben Marchus Rashford is beköszönt, az angol támadó a tizenhatos környékéről lőtte el a labdát és Aaron Ramsdale nem tudott hárítani.

A második játékrész aztán újabb MU-lehetőségeket hozott, voltak kisebb-nagyobb helyzetek a vendégek részéről, míg a hazaik beleszürkültek a meccsbe. A 79. percben pedig minden esélyük elszállt, miután Stephens durva belépője miatt kiállította őt a játékvezető.

Aggodalomra adhat okot Erik ten Hagnak, hogy a második félidő derekán a remekül játszó Lisandro Martínezt és Nossuair Mazraouit is le kellett cserélni sérülés miatt.

Ez pedig nagy érvágás lehet a Manchester Unitednek, hiszen az új igazolás Leny Yoro még a szezon előtt hat hétre dőlt ki, Luke Shaw-val és Victor Lindelöffel pedig még mindig nem számolhat a holland mester. Ráadásul a mérkőzés vége felé a Matthijs de Ligtet is kényszerűségből kellett lekapnia Ten Hagnak, helyére Casemiro állt be, mert nem maradt már több védője az MU-nak.

A Vörös Ördögök végül 3-0-ra nyertek Garnacho 96. percben szerzett góljával és felkúsztak a tabella nyolcadik helyére, de hiába történt számos pozitív dolog is a meccsen, a védők sérülései beárnyékolhatják ezt a győzelmet. A Southampton pedig továbbra is nyeretlen a Premier League-ben és immáron négyből négy vereség a mérlegük.