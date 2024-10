Alcaraz tovább menetel, Sinner hátrányból fordított Sanghajban

Carlos Alcaraz kemény küzdelemre kényszerült, Jannik Sinner pedig szetthátrányból fordítva jutott tovább a Rolex Shanghai Masters negyedik fordulójába.

A világranglista 2. helyezettje megvillantotta legjobb teniszét, amikor 7-6(5), 6-3-ra legyőzte a hazai pályán játszó szabadkártyás Wu Yibinget, megszerezve ezzel idei 50. győzelmét.

He’s DONE IT 🔥 @carlosalcaraz takes out Yibing Wu 7-6 6-3 to advance in Shanghai! @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/S3Old8385b

„Ő éppen visszanyeri a formáját. Sérülésből tér vissza, de a játéka mindenképpen a legjobbak között van” mondta Alcaraz Wu-ról. „Ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy gyakrabban fogom látni őt. Nagyon örülök, hogy továbbjutottam.”

„Nem mondanám, hogy meglepett, de ez volt az első alkalom, hogy ellene játszottam. Nagyon könnyedén verte meg [Nicolas] Jarryt, 6-2, 6-2-re, ami lenyűgöző. A legjobb játékomra kellett összpontosítanom. Nem vagyok hozzászokva azokhoz az érzésekhez, amiket a pályán tapasztaltam. Ő nagyon erős játékos, keményen üt, így úgy éreztem, nem én uralom a játékot.”

Alcaraz a nyolc közé jutásért a következő fordulóban Gael Monfils vagy a tokiói döntős Ugo Humbert ellen lép pályára.

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A világelső sikerrel vette a Tomas Martin Etcheverry által jelentett akadályt, és 6-7(3), 6-4, 6-2 arányban győzött 2 óra és 39 perc alatt, ezzel 2-0-ra javította mérlegét kettejük párharcában.

„Nagyon kemény meccs volt, fizikailag és mentálisan is, ezért nagyon boldog vagyok, hogy sikerült továbbjutnom” – mondta Sinner, aki 2024-ben a hetedik címére hajt Sanghajban. „Úgy éreztem, hogy nagyon nehéz szettet veszítettem el. Megvoltak a lehetőségeim [a szett megnyerésére], de ilyen dolgok előfordulnak.

„Néha meg kell várni a lehetőségeidet, amit most is megtettem, próbáltam mentálisan nyugodt maradni, és ma ez volt a kulcs.”

Sinner a negyeddöntőbe jutásért Roberto Carballes Baena vagy Ben Shelton ellen lép pályára.

Az első kiemelt Sinner, aki a második fordulóban Taro Daniel elleni győzelmével megszerezte pályafutása 250. győzelmét, jó eséllyel pályázik az idei hetedik címének megszerzésére, miután a múlt héten alulmaradt Carlos Alcarazzal szemben a China Open döntőjében.

Sinner survives a Shanghai scare 👻@janniksin makes it 53-0 against players outside the top 20 since Cincy 2023 with a 6-7 6-4 6-2 win over Etcheverry!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/nf0uUxwLbh

— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2024