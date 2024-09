Alcaraz stílusosan biztosította be az európai csapat ötödik Laver-kupáját

Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítményt nyújtva győzelemre vezette az európai csapatot a berlini Laver-kupán.

Az az európai csapat egy elképesztő hajrát produkálva, megfordította a párharcot és végül 13-11-es győzelmet aratott a 2024-es Laver-kupán.

Carlitos comes up clutch 💪

The 6-2 7-5 victory over Fritz secures the title for Team Europe. 🏆@LaverCup | #LaverCup | @carlosalcaraz pic.twitter.com/MVpi4wSxPM

