Alcaraz nem titkolja, hogy a legjobb szeretne lenni

Carlos Alcaraz izgatott volt, hogy az idei wimbledoni bajnokságon megnyerje negyedik Grand Slam-tornáját, ennek ellenére nem akar konkrét célokat kitűzni maga elé.

A spanyol versenyző hivatalosan is elismerte, hogy a történelem legjobb teniszezője szeretne lenni. Ez egy nagyon nyílt és őszinte vallomás volt a spanyoltól, aki nem félt ezt megtenni.

Általában a játékosok ódzkodnak attól, hogy ezt bevallják, mivel ennek elég kicsi a valószínűsége. Alcaraz azonban teljes mértékben hisz magában, még akkor is, ha az elmúlt hónapokban megváltoztatta a kereteit annak, hogy mit szeretne a karrierjétől.

Miután megnyerte negyedik majorját azzal, hogy a 2024-es wimbledoni döntőben ismét legyőzte Novak Djokovicot, a spanyol nyitott célokat választott ahelyett, hogy kvótákat tűzött volna ki maga elé. A célja, hogy játékosként fejlődjön, és megpróbáljon minél többet nyerni.

Most nem igazán gondolkodik számokban, egyszerűen csak élvezni akarja ezt az utazást. A végén majd meglátja, hogy mi lesz a szám: 4 vagy 24.

„Mint mondtam, folytatni akarom a fejlődést. Továbbra is fejlődni. Próbáljak tovább nyerni… most csak ez számít nekem. Nem tudom, hol van a határ. Nem akarok ezen gondolkodni” – mondta.

„Csak továbbra is élvezni akarom a pillanatot. Továbbra is álmodozni. Meglátjuk, hogy a pályafutásom végén mennyinél leszek 25, 30, 15, 4… Nem tudom. Csak azt akarom, hogy továbbra is élvezzem, és lássuk, mit hoz számomra a jövő” – folytatta a spanyol.

Eddig szinte minden várakozást felülmúlt, mind mások, mind saját a maga részéről. Nagyon büszke az eddigi útra, és reméli, hogy a jövő még több sikert tartogat számára.

„Jelenleg elégedett vagyok a csapattal közösen elvégzett munkára. Nagyon büszke vagyok magamra. Mindenre, amit csinálok. Nagyon büszke vagyok a csapatomban lévő emberekre. Minden, amit eddig tettünk, hihetetlen volt… egy csodálatos utazás volt eddig” – zárta gondolatait Alcaraz.