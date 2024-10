Alcaraz nehéz kezdés után, simán továbbjutott Párizsban

Carlos Alcaraz összességében magabiztosan indította szereplését az idei Rolex Paris Masters tornán, és visszavágott Nicolas Jarrynak.

A második kiemelt játékos egy szép teljesítménnyel lépett túl ellenfelén 7-5, 6-1-es eredménnyel, így 2024-ben már 13-2-es mérleggel rendelkezik a nyitómeccseken.

Alcaraz, aki februárban Buenos Airesben kapott ki a chilei ellen az elődöntőben, most megmutatta mire képes a fogadójátékokban, és a megszerzett bréklabdák 80 százalékát (4/5) kihasználta az Infosys ATP Stats szerint.

„Úgy érzem, nagyon jó teniszt játszottam [az első szettben], de a végén bonyolulttá vált a helyzet” – mondta Alcaraz, aki idén már 16-4-es mérleggel bír az ATP Masters 1000-es versenyeken. „Nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni az első szettet, mert ez önbizalmat adott a második szetthez. [Időre van szükségem], hogy hozzászokjak a pálya sebességéhez.”

„Két éve nem nyertem meccset itt, a Paris-Bercy tornán, szóval minden egyes továbbjutás ajándék számomra.”

