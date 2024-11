Alcaraz: Nadal búcsúja sokkal fontosabb, mint a Davis-kupa megnyerése

Carlos Alcaraz motivált, hogy megnyerje hazájának a Davis-kupát, de a 21 éves teniszező szerint Rafael Nadal málagai búcsúja ennél is fontosabb.

A Davis-kupa az a verseny, amelyet Alcaraz még soha nem nyert meg. Ezzel szemben Nadal pályafutása során négyszer is elhódította a rangos csapatversenyt, legutóbb 2019-ben, Madridban.

Alcaraz boldogsága, hogy hazai pályán játszhat Málagában, növelheti a spanyol csapat esélyeit a cím megszerzésére. A négyszeres Grand Slam-bajnok arról beszélt, mennyire hiányzik neki az otthona, miután az ATP döntőjében Alexander Zverev búcsúztatta.

Nem mindenki ért egyet Alcaraz helyzetével kapcsolatban. A tenisz és az egyenlőség ikonja, Billie Jean King kritizálta őt és más játékosokat, amiért panaszkodnak a versenynaptárra, de közben decemberben bemutató tornákon játszanak az idény szünetében.

Alcaraz azonban félreteheti a naptárral kapcsolatos aggályait, mivel a Davis-kupa döntője lesz az idei szezon utolsó versenye számára. Elszántan akarja megkoronázni a szezont Nadal kedvéért.

Korábban már beszélt arról, mennyire méltó lenne, ha Nadal egy ötödik Davis-kupa győzelemmel zárná pályafutását, amely az egyik leglegendásabb karrier a sportág történetében.

