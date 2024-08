Alcaraz megállíthatatlan, a címvédő Zverev búcsúzott

Carlos Alcarazt keményen megszorongatták, de a spanyol így is megtalálta a győzelem módját, és már csak két mérkőzésre van az olimpiai aranyéremtől.

A spanyol a második szett elején bekövetkezett hullámvölgyből felállva végül 6-3, 7-6(7) arányban legyőzte az amerikai Tommy Pault, és bejutott az elődöntőbe a párizsi olimpián, ezzel garantálva magának az éremért való játékot.

A második számú amerikai, aki korábban Montrealban és Torontóban is legyőzte már Alcaraz-t, komoly kihívás elé állította a spanyolt. Azonban, ahogy azt a szurkolók már jól megszokhatták, Alcaraz a kulcspillanatokban ismét emberfelettien játszott.

Alcaraz 22 nyerőt ütött a 2 óra 1 percig tartó győzelme során, és vagy a norvég Casper Ruuddal vagy a kanadai Felix Auger-Aliassime-mal találkozik az elődöntőben.

A világranglista 3. helyezettje a legfiatalabb elődöntős férfi egyesben Novak Djokovic 2008-as pekingi szereplése óta.

Alcaraz most már 4-2-re vezeti Paul elleni mérlegét, miután a múlt hónapban Wimbledonban is legyőzte a világranglista 13. helyezettjét.

Alcaraz idén júniusban már diadalmaskodott a Philippe Chatrier pályán, amikor megszerezte első Roland Garros-címét.

A párizsi olimpián szerepel először, és már biztosan esélye lesz arra, hogy éremért küzdjön.

Az olasz ezzel bejutott a párizsi olimpia elődöntőjébe, ami garantálta számára az éremért való játék lehetőségét.

Musetti éppen az umagi ATP 250-es salakpályás verseny döntőjében szerepelt, amikor szombaton megkezdődött az egyéni verseny Párizsban. Miután a döntőben kikapott, a 22 éves olasz játékos Horvátországból Franciaországba utazott, és azóta szárnyal a párizsi salakon.



Musetti az első három mérkőzésén Gael Monfils, Mariano Navone és Taylor Fritz mellett haladt el, mielőtt megszerezte volna első Top 5-ös győzelmét a szezonban Zverev ellen.

🇮🇹 MAGNIFICO LORENZO 🇮🇹

Musetti knocks out defending champion Zverev to move into the #Olympics semi-finals!#Paris2024 #tennis pic.twitter.com/stgCMHqVnc

— Tennis TV (@TennisTV) August 1, 2024