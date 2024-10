Alcaraz leküzdötte Monfilst, Djokovic 10. negyeddöntőjébe jutott be Sanghajban

Carlos Alcaraz továbbra is őrzi őszi veretlenségét, hiszen az egymást követő 12. sikerével sikeresen bejutott a Rolex Sanghaji Masters negyeddöntőjébe.

Alcaraz kemény küzdelemre kényszerült, amikor 6-4, 7-5 arányban legyőzte Gael Monfilst, így ő lett az első spanyol játékos, aki 2017 óta (Nadal, Ramos-Vinolas) eljutott a legjobb nyolc közé Sanghajban.

„A legfontosabb dolog, amit megpróbáltam a meccs során, az az volt, hogy nyugodt maradjak, kontrolláljam az érzelmeimet és várjam a lehetőségeimet” – mondta Alcaraz, aki 51-9-re javította a szezonbeli mérlegét. „Voltak lehetőségeim, hogy breakeljem a szerváját a második szett elején, de nem tudtam élni velük. Ilyenkor próbáltam nyugodt maradni, és gondolni arra, hogy »lesz még lehetőségem«.

„Ez nagyon sokat segített abban, hogy a legjobb teniszemet mutassam a meccs során. Nagyon jól érzem a labdát, sokkal jobban, mint az amerikai szakasz alatt. Szóval örülök, hogy képes vagyok ezt megtenni és folytatni.”

A világranglista második helyezettje 1 óra 27 perc alatt biztosította be a győzelmet. Alcaraz így készülhet a negyeddöntős összecsapásra Tomas Macháč ellen.

The winning streak continues 😮‍💨@carlosalcaraz defeats Monfils 6-4 7-5 to make it 12 consecutive wins and book a spot in the Shanghai final eight.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/awYDshGIr3

— ATP Tour (@atptour) October 9, 2024