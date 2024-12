Alcaraz is csatlakozik a sztárokkal teli katari mezőnyhöz

Carlos Alcaraz újabb tornát vett fel a 2025-ös versenynaptárába, és ismét egy olyan eseményen fog játszani, amelyen korábban még nem szerepelt.

2025-ben a tornát ATP 500-as eseménnyé léptették elő, ami a világ legjobb játékosainak figyelmét is felkeltette. Jannik Sinner Dohában fog játszani, és Novak Djokovic is részt vesz a Katari Openen, most pedig Carlos Alcaraz csatlakozik a mezőnyhöz.

Ez a három játékos nyerte az utolsó tíz Grand Slam-címet. Ez pedig jól mutatja, hogy rendkívül erős mezőny gyűlik össze Dohában február 17. és 23. között.

A torna szervezői örömmel fogadták Alcaraz részvételét, különösen úgy, hogy Sinner és Djokovic neve már korábban is biztos volt.

Karim Alami, a torna igazgatója nagy örömmel jelentette be a spanyol játékos érkezését.

„Nagy örömmel üdvözöljük Carlos Alcarazt Dohában először, különösen most, hogy a Qatar ExxonMobil Open új korszakba lép ATP 500-as eseményként. Az ő jelenléte tükrözi a torna növekvő presztízsét a nemzetközi tenisz világában.”

„Alcaraz egy fenomenális fiatal tehetség, akinek képességei és karizmája biztosan izgalmat váltanak ki a rajongókból, és emelik az idei esemény versenyszellemét. Egy felejthetetlen tornára számítunk.”

Carlos Alcaraz is confirmed to play Doha for the first time. His calendar is exactly the same as Jannik Sinner for now: Australian Open, Rotterdam and Doha. pic.twitter.com/ni1Uo7wEn0

— José Morgado (@josemorgado) December 22, 2024