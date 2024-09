Alcaraz győzelemmel tért vissza a US Open-kudarcot követően

Carlos Alcaraz és Tomas Machac egy-egy szettel állt, amikor a 23 éves cseh játékos görcsök miatt kénytelen volt feladni a Davis-kupa döntőjének csoportkörös összecsapását.

Roberto Bautista Agut 7-6(1), 6-4-re nyerte az egyéni nyitómérkőzést Jiri Lehecka ellen, ezzel biztosítva, hogy Spanyolország később 2-0-s győzelmet arasson Csehország ellen a B csoportban.

Alcaraz 7-6(3) arányban elvesztette a nyitószettet, de a második szettben domináns, 6-1-es játszmával kiegyenlített.

„Azt hiszem, egy nagyon nehéz és kemény első szett után tudtam, hogy erősnek és pozitívnak kell maradnom és minél hosszabb labdameneteket kell játszanom” – mondta Alcaraz. „Azt hiszem, több meccset játszott az amerikai szezon során. New Yorkban szintén kemény meccseket vívott. Aztán idejön az ember, mások a körülmények, minden más. Nehéz megszokni.”

A világranglista 3. helyezettje kiválóan játszott és mindössze négy pontot veszített az első szervája mögött. A US Open második fordulójában elszenvedett veresége óta először játszott tétmérkőzést.

Machac karrierje legjobb Slam-eredményét érte el Flushing Meadowsban, ahol a negyedik fordulóig jutott, mielőtt elbukott a későbbi elődöntős Jack Draperrel szemben.

„Különleges érzés számomra itt Valenciában, a Davis-kupában játszani. Tavaly kimaradtam. Idén nagyon izgatott vagyok miatta” – mondta Alcaraz.

Spanyolország következő mérkőzése pénteken Franciaország ellen lesz. Csehország csütörtökön Ausztráliával találkozik.

Carlos Alcaraz wins an ABSURD point against Tomas Machac at the Davis Cup.

Incredible shot from Tomas that barely goes over the net.

Carlos responds with a ridiculous drop volley of his own.

Lightning speed + baby soft hands = Carlitos. 🤯

pic.twitter.com/Fvn4poQ9Kv

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2024