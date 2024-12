Alcaraz és Shelton sztárként tündököltek New Yorkban

Carlos Alcaraz és Ben Shelton ismét együtt töltötték az időt, ezúttal New Yorkban.

Ám ezúttal Alcaraz és Shelton nem a US Open teniszpályáin tündököltek a Nagy Almában.

Alcaraz és Shelton a WTA Tour játékosainak, Jessica Pegula és Emma Navarro társaságában a Madison Square Gardenben kaptak elismerést, ahol a New York Knicks az Orlando Magic ellen játszott egy NBA alapszakasz-mérkőzésen.

Carlos Alcaraz and Ben Shelton watching the New York Knicks game together.

Two of the biggest smiles in tennis.

😃😃 pic.twitter.com/cSkn6UNSf3

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 4, 2024