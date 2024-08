Összejött a szuperdöntő – Djokovic egy lépésre álmától

Novak Djokovic egy győzelemre került a hőn áhított olimpiai aranyéremtől, miután a pénteki elődöntőben 6-4, 6-2-re legyőzte az olasz Lorenzo Musettit.

A 98-szoros tornagyőztes Djokovic, aki több mint nyolc éven át vezette már a világranglistát, garantáltan javítani fog korábbi legjobb olimpiai szereplésén, a 2008-as pekingi játékokon szerzett egyéni bronzérmén.

A 37 éves teniszező a vasárnapi aranyért vívott döntőben, Carlos Alcarazzal fog megküzdeni.

Novak Djokovic becomes the oldest player in history to reach the Olympics final in singles.

One win away from his first gold medal.

Making 37 look like 27.

🇷🇸 pic.twitter.com/JHfco6st8T

