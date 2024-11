Alcaraz betegséggel küzdve is életben tartotta esélyeit az ATP-világbajnokságon

Carlos Alcaraz nehezen kezdte az idei világbajnokságot, de úgy néz ki most már lendületben van Torinóban.

Alcaraz 6-3, 7-6(8) arányban győzte le Andrey Rublevet, így válaszolt a nyitómérkőzésén elszenvedett vereségére.

Alcaraz, akit gyomorproblémák és légzési nehézségek is hátráltattak Ruud ellen, ezúttal jobb formában lépett pályára, és 96 perces meccsen diadalmaskodott Rublev felett.

„Meglepődtem magamon” – mondta Alcaraz, amikor a teljesítményéről kérdezték, annak ellenére, hogy nem volt teljesen jól. „Ahogyan ma játszottam az alapvonalról, a szerváimmal. Nagyon nyugodt voltam. Próbáltam a játékomra és a feladatomra összpontosítani, és elfelejteni, hogy nem vagyok jól és beteg vagyok.”

„Amikor pályára lépsz, mindent el kell felejtened, a pályán kívüli nehézségeidet is, és csak arra kell koncentrálnod, hogy jó tenyerest, jó fonákot üss, és jól taktikázz az ellenféllel szemben. Úgy éreztem, ezt jól meg is valósítottam, és sikerült meglepnem magam.”

