Ahogy várható volt, Djokovic nem vesz részt az idei világbajnokságon

Novak Djokovic bejelentette, hogy nem lép pályára a Nitto ATP döntőn, amelyet november 10-17. között rendeznek meg Torinóban, Olaszországban.

Djokovic, aki hétszeres bajnok a szezonvégi tornán, sérülésre hivatkozott visszalépésének okaként.

„Nagyon vártam, hogy ott legyek, de a folyamatos sérülésem miatt a jövő héten nem fogok játszani” – írta Djokovic egy Instagram Storyban. „Elnézést azoktól, akik terveztek meglátogatni. Minden játékosnak szép tornát kívánok. Hamarosan találkozunk!”

