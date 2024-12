Aggódó szurkolói hangok ütötték fel a fejüket a Fury vs. Uszik előtt

Magyar idő szerint december 22-én Rijádban csap össze egymással Tyson Fury és Olekszandr Uszik, a korábbi vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok.

A májusi összecsapáson Uszik megosztott pontozással győzte le a ‘Cigánykirályt’, aki profi karrierje első vereségét szenvedte el.

A diadallal az ukrán ökölvívó lett Lennox Lewis óta az első, aki a nehézsúly összes övét birtokolja. Később Uszik az IBF-címről lemondott, hiszen a brit Daniel Dubois elleni visszavágó helyett Furyval akart megmérkőzni.

A rematch előtt a 37 éves Olekszandr Uszik még veretlen (22/22). Az egy évvel fiatalabb Fury pedig 36 mérkőzésen 34 győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel áll.

Nagyjából két héttel az ütközet előtt mindkét klasszis a felkészülése végén jár, a brit bokszoló pedig Instagramon tett közzé egy képet.

A boksz szerelmesei azonban más véleményen voltak látva a képet a Cigánykirályról, aki a következő idézettel látta el az alábbi fotót:

„A belemet is kidolgozom, hogy visszaszerezzem a vb-címem”.

🚨Tyson Fury revealing his STRONG physique just now on Instagram. Two weeks out from the Usyk rematch. pic.twitter.com/h6Qlbc4a8c

— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) December 6, 2024