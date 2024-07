Az Adidas új reklámjában Messivel és Yamallal üzen

A két játékos sikerei előtt is tiszteleg a cég.

Így történt hétfőn is, amikor Lamine Yamal és a spanyol válogatott Eb-győzelme, valamint Messi és az argentinok Copa América sikere után az Adidas a következő képet osztotta meg hivatalos felületein. A fotóval a 2024 májusában piacra bocsátott, a két játékos által is viselt F50-es cipőit reklámozza.

whether you’re the GOAT or the new kid on the block: It’s an F50 thing… pic.twitter.com/ELhmINmGIB

— adidas Football (@adidasfootball) July 15, 2024