Ádám Martinék edzője 3 meccs után távozik

A Chelsea és a francia válogatott egykori középpályása Claude Makelele mindössze 3 mérkőzés után távozik az Aszterasz Tripolisz csapatának vezetőedzői posztjáról.

Ádám Martin klubja, az Aszterasz Tripolisz újra edzőkeresésbe kezdhet, lévén a szeptember közepén kinevezett Claude Makelele távozik a klub kispadjáról. A franciák korábbi világklasszis középpályása hiába kezdett két 1-1-es döntetlennel, majd aratott 3-1-es diadalt, a lelépés mellett döntött. A görög EPT jelentései alapján a Makelele és a klubvezetés filozófiája közötti különbség, valamint az öltözőn belüli összhang hiánya vezetett a francia döntéséhez.

Chelsea great Claude Makelele tells @ChrisWheatley he quit as Asteras Tripolis boss after 3 games as promises were broken and club chiefs interfered in team selection.

Makelele left undefeated with strong words, causing more concern re state of 🇬🇷footballhttps://t.co/ldX9bYYYOB

— Konstantinos (Kostas) Lianos (@LianosKostas) October 7, 2024