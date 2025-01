Abu Fani követheti Pascal Jansent a tengerentúlra

5 millió euró körüli összegről szólnak a hírek.

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Ferencvárosi TC egyik legnagyobb értékű játékos Mohamed Abu Fani. Az izraeli középpályás 2023 óta erősíti a Fradit és az első szezonjában 11 gólpasszt jegyzett az NB I-ben. Piaci értéke alapján közel 3 millió eurót „ér”, azonban az MLS-ben szereplő Houston Dynamo ettől nagyobb összegű ajánlatot hajlandó tenni érte. A Greendevils1899 és több FTC-hez közeli forrás szerint is az amerikai csapat 4 millió eurós megkereséssel környékezte meg a Fradit. Korábbi információk szerint viszont a zöld-fehér mezes együttes legalább 6 millió eurót szeretne kapni érte.

Sources: Houston Dynamo are in talks to sign 🇮🇱 Israeli Int’l Mohamed Abu Fani from Ferencvaros 🇭🇺.

Ferencvaros 🇭🇺 is asking for a minimum of $4 million transfer fee and Abu Fani would join as a DP player.#HoustonDynamo pic.twitter.com/6u5ZLorevS

