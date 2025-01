A WTA felfüggesztette a Rybakina csapatába visszatérő edzőt

Elena Rybakina nemrég újra kinevezett edzőjét, Stefano Vukovot a WTA ideiglenesen felfüggesztette, annak ellenére, hogy visszatért a csapatába.

A New York Times The Athletic című kiadványa szerint Rybakina korábbi edzőjét Vukovot a WTA ideiglenesen felfüggesztette. Jelenleg egy vizsgálat folyik ellene, amelyben a WTA Magatartási Kódexének állítólagos megsértését vizsgálják.

Ez azt jelenti, hogy bár Vukovnak támogatnia kellett volna Rybakinát a 2025-ös Australian Openen, végül nem vehet részt hivatalos edzőként. A Tennis Australia ugyanis nem ad számára akkreditációt.

Vukov természetesen tagadja a vádakat, és korábban Rybakina is védelmébe vette őt. A The Athletic szerint a 37 éves szakember csütörtökön, Ausztráliába tartó repülőútján üzenetet küldött, amelyben azt írta: „Soha senkit nem bántalmaztam.”

