A Williams is bemutatta 2025-ös kihívóját, az FW47-est

Miután a McLaren csütörtökön nagy meglepetésre felfedte a 2025-ös MCL39-es autóját, a Williams második csapatként leleplezte le az idei kihívóját, amivel Alexander Albon és a friss igazolás Carlos Sainz próbálja meg üldözőbe venni a mezőnyt.

A Williams FW47-et Silverstone-ban leleplezték le, egy egyedi tesztelési fényezéssel. A szezonra szánt valódi színek megőrzésre kerülnek, és csak az F1 jubileumi bemutató eseményén, február 18-án, a londoni O2 Arénában lesz látható majd.

Az autót Alex Albon, valamint a négyszeres futamgyőztes Carlos Sainz vezeti majd. A spanyol többéves szerződést írt alá, miután Lewis Hamilton elfoglalta a helyét a Ferrarinál.

The first ever Atlassian Williams Racing selfie 🤳💙 pic.twitter.com/RNnPl6rPYI

— Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 11, 2025