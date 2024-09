A WADA még továbbra is vizsgálja Sinner doppingügyét

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) továbbra is vizsgálja Jannik Sinner doppingügyét, annak ellenére, hogy a jelentések szerint a testület úgy döntött, nem fellebbez.

A hír, miszerint Sinner márciusban, az Indian Wells Openen két alkalommal is pozitív mintát adott egy tiltott szerre, ez alapjaiban rázta meg a sportágat, és azóta is különböző vitákat vált ki.

Sinner-t felmentették minden vétkesség alól, és elkerülte az eltiltást.

Néhány szurkoló és játékos azonban egyet nem értésének adott hangot amiatt, hogy az ügyet öt hónapig, egészen a US Open előtti hétig titokban tartották, és hogy Sinner ezalatt az idő alatt továbbra is játszhatott.

A közönség széleskörű támogatása Sinner számára az év utolsó Grand Slam-versenyén azt mutatta, hogy a szurkolók az Egyesült Államokban legalábbis úgy gondolták, hogy a 23 éves játékos nem hibás a pozitív tesztek miatt, és meg kell neki bocsátani.

Az 1988-as US Open-győztes Mats Wilander szerint Sinner népszerűsége tovább fog nőni alázatossága miatt. Nyilvánvalóan fontosabbnak tartja ezt a tulajdonságát, mint a két tiltott szerrel kapcsolatos pozitív tesztjét.

Bár a Nemzetközi Tenisz Feddhetetlenségi Ügynökség (ITIA) vizsgálata során tisztázta Sinner-t, a világelső felett továbbra is szürke felhő maradt, mert a WADA vizsgálja az eljárást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden szabályosan történt.

Ezek a hírek azonban nem bizonyultak igaznak. A WADA-nak még meg kell határoznia, hogy indokolt lenne-e fellebbezni az ügyben, és a felülvizsgálata még folyamatban van.

A testület rövid nyilatkozatot adott ki Adam Addicott teniszszerkesztőnek és -írónak, amelyben megerősítette, hogy nem született döntés, és a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatnak a határidőre vonatkozó részére hivatkozott.

„A WADA felülvizsgálata az ügyben folyamatban van. Ezzel kapcsolatban még nem született döntés. A határidőről a 13. 2. A doppingellenes világkódex 3.5. pontjában foglaltakat. Ezen kívül érdemes megnézni az ITF doppingellenes szabályait is a határidőkkel kapcsolatos további lehetséges rendelkezésekről.”

