A visszavonuló Thiemet különleges ceremóniával köszöntötték Bécsben

A korábbi világranglista harmadik helyezett egy különleges esemény keretein belül köszöntötték a bécsi fedett keménypályás ATP 500-as tornán.

„Hihetetlen utazás volt. Ti voltatok a legfontosabbak, ellenfelek és barátok, és mindig öröm volt veletek lenni” — mondta Thiem, miután végigvonult a tiszteletbeli sorfalán, amelyben ott voltak ATP Tour riválisai, Frances Tiafoe, Matteo Berrettini és Jack Draper, valamint korábbi edzője, Nicolas Massu és a németek, Boris Becker, Tommy Haas és Matthias Bachinger. „Nagyon sokat jelent számomra, hogy ma itt voltatok.”

Things we love to see 🤗#DankeDomi | @ErsteBankOpen pic.twitter.com/Rzvtm4RX51

— ATP Tour (@atptour) October 20, 2024