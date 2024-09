A világon egyetlen országnak nincs futball-válogatottja, de ez hamarosan változhat

Még a Maldív-szigeteknek, Dzsibutinak és Guamnak is van focicsapata.

A Marshall-szigetek a világ egyetlen olyan országa, amelynek nincs nemzeti labdarúgó-válogatottja. Mikronézia szigetvilágában Hawaii és Ausztrália között félúton található az ország az óceániai térségben. Azonban a Marshall-szigetek szeretne csatlakozni a FIFA-hoz és hamarosan focicsapatot állítani.

A szigetcsoport a második világháború alatt és utána is az Egyesült Államok ellenőrzése alatt állt, 1986-ban vált szuverénné. A Marshall-szigeteki labdarúgó-szövetséget 2020-ban alapították és ekkor nevezték ki technikai igazgatóvá az angol Lloyd Owerst, aki félprofi futballistaként játszott, dolgozott az FA-ben, illetve UEFA B-licenccel rendelkezik. A 37 esztendős szakember szerepvállalása egyértelműen az volt, hogy a 60,000 lakost számláló, öt szigetcsoportból és huszonkilenc atollból álló nemzet futball-válogatottat állítson.

The first-ever Marshall Islands Soccer Federation kids’ football session 😍

26 children attended. We can’t start to tell you how happy we are to finally bring football to the Marshall Islands! pic.twitter.com/1JPhHwpauY

— SoccerFedMI (@SoccerFedMI) August 3, 2023