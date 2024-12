A Veszprém kilenc góllal nyert Dániában

A Veszprém HC 40-31-re nyert a dán Fredericia HK vendégeként a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, szerdán.

This is the end 🔚

🇩🇰 Fredericia Håndbold Klub 31:40 Veszprém HC 🇭🇺#ehfcl #handball #clm pic.twitter.com/4Bbz67SCfI

— EHF Champions League (@ehfcl) December 4, 2024