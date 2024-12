A verseny ami után tönkrement Pérez Red Bull-os karrierje

Végül Sergio Pérez távozása a Red Bulltól nem jelentett meglepetést az elkeserítő 2024-es szezonja után, amelyben az utolsó 18 futamon mindössze 48 pontot szerzett.

A mexikói versenyző keményen dolgozott, hogy kikecmeregjen valahogy a 2023-as mélypontból, és utolsó szezonját négy dobogós helyezéssel kezdte az első öt versenyen – háromszor is Verstappen mögött végezve, egy-egy Red Bull kettős győzelmet biztosítva.

Ez pontosan az volt, amit elvártak tőle, de valamiért nem tudta fenntartani a formáját, és a gyenge teljesítménysorozat után végül felmentették a nyomás alól. Helyét Liam Lawson veszi át a 2025-ös szezonra.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Pérez pole pozícióból indult a második miami futamon, míg Verstappen csak a kilencedik helyről rajtolhatott egy Q3-ban elkövetett hiba, illetve Charles Leclerc késői balesete miatt, amely idő előtt véget vetett az időmérőnek.

Pérez számára ez aranyesély volt, hogy megszerezze harmadik futamgyőzelmét a szezonban, hiszen tisztán vezetheti a versenyt az RB19-esben, míg Verstappen át kell verekedni magát a mezőnyön. A rajt terv szerint alakult, Pérez megtartotta vezetést.

Verstappen eltérő stratégián volt. Hosszabb első etapot teljesített, így készült a verseny végi csatára a friss lágy gumikon Pérez használt kemény abroncsaival szemben.

Sajnos Pérez nem tudott igazán elszakadni a mezőnytől, és amikor Verstappen a 45. körben a boxba hajtott az élről, átmenetileg visszaadta a vezetést Péreznek.

De Verstappen már lőtávolon belül volt, és a 48. kör elején az első kanyarban simán elment csapattársa mellett. Ezzel harmadik futamgyőzelmét aratta, miután a két versenyző Bahreinben, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában és Azerbajdzsánban felváltva arattak sikert.

Bár Pérez végül második lett, ez katasztrofális eredmény volt számára – ezt a versenyt könnyedén meg kellett volna nyernie.

Race 👏 Winning 👏 Move 👏@Max33Verstappen left it late to pounce on Checo and claim victory!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/rjPE1TFhzv

— Formula 1 (@F1) May 7, 2023