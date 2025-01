A vasárnapi zakó ellenére nincs veszélyben Ancelotti állása

A Diario AS szerint persze csak egyelőre. A lap ugyanis a Real Madrid belső köreire hivatkozva azt állítja, hogy a szezon korábbi szakaszaival ellentétben most szó nincs az olasz tréner elmozdításáról, azonban a csütörtöki kupameccs ezen akár változtathat is.

A spanyol lap szerint, hiába tért vissza az Ancelotti-ba vetett bizalom a szezon közben. A vasárnapi súlyos el clasicós-vereség miatt ez ismét megingott.

De annak ellenére, hogy a klub vezetésében sokan megválnának a trénertől, Florentino Perez jelen pillanatban nem akar lépni.

Nem kis részben azért, mert az év ezen szakaszában meglehetősen nehéz minőségi edzőt leakasztani. Másrészt az elnök tisztában van vele, hogy a sérülések miatt, ha nem tudnak januárban igazolni, akkor nehéz lesz tartani a színvonalat, főleg a védelem megingásai miatt. Ancelotti ide vagy oda.

Ancelotti munkáját persze nem vitatják, hiszen ez nehéz szezonkezdet után a csapat fináléba jutott a szuperkupában, ismét versenyben van a bajnoki aranyért és a Bajnokok Ligájában is „meccsben van”.

A hírek szerint ezért nem volt szükség válságstábra a Szaúd-Arábiából hazafelé tartó úton.

Azonban a helyzet képlékeny. Hiszen a héten a Spanyol Kupában van jelenése a Real Madridnak, ahol kötelező lesz a győzelem. Különben ismét meginoghat a kispad Ancelotti alatt.

Miközben Xabi Alonso árnyéka továbbra is ott kísért a hátterében, annak ellenére, hogy Ancelottinak 2026 nyaráig érvényes szerződése van a Reallal.

A szuperkupa kudarc után tehát egyelőre nem hullottak fejek, azonban a Diario AS információi szerint január végéig mind az öt meccs létfontosságú lesz Ancelotti számára. Így a bajnoki sikerek mellett a Bajnokok Ligája továbbjutás is.

De legelőször csütörtökön a hazai kupa meccs a Celta Vigo ellen.