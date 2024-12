A Valencia csapatának irányítását veszi át Callum Stylesék edzője

A szezon eddigi részében az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albiont irányító spanyol szakember, Carlos Corberán lett a karácsony előtt edzőt váltó Valencia új szakvezetője.

Carlos Corberán távozott a magyar válogatott Callum Stylest is foglalkoztató West Bromwich Albion labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról és átvette a spanyol élvonalban kiesőhelyen álló Valencia CF irányítását. Az angol másodosztály tabellájának hetedik helyén álló WBA közleménye szerint a spanyol klub kivásárolta szerződéséből a 41 éves szakvezetőt. Utódját Andrew Nestor sportigazgató vezetésével egyelőre keresik.

Thank you for sticking with us when we were at our lowest.

Thank you for turning our club around, we appreciate everything you have done @CarlosCorberan

