„A türelem lehet a kulcs a negyeddöntőben”

A beálló Bánhidi Bence szerint a türelem lehet a magyar férfi kézilabda-válogatott győzelmének kulcsa a házigazda Horvátország ellen a világbajnokság keddi negyeddöntőjében.

„A horvátok hazai pályán játszanak, ami nekik előny, nekünk hátrány, de valahogy ezt ki kell zárnunk holnap a pályán, és csak saját magunkra szabad összpontosítanunk. A szövetségi kapitány is azt mondta, hogy nem szabad elvesztenünk a kontrollt, akkor sem, ha egy kicsit megakad a játékunk. Ebben az esetben nagy hangsúly lesz az irányítóinkon, hogy mit játsszunk és kijöjjünk a hullámvölgyből” – nyilatkozta a magyar küldöttség hétfői sajtófélóráján a 126-szoros válogatott játékos.

Elárulta: a szakvezető, Chema Rodríguez nagyon sokat beszélt róla, a 15 ezer nézőnek nem szabad belevinnie őket abba, hogy elkezdjenek türelmetlenül, „ész nélkül” játszani.

„A hangulattal biztosan nem lesz gond. Élveznünk kell a kézilabdát, hogy eljutottunk idáig, és ennyi ember előtt játszhatunk” – fűzte hozzá.

Az ellenfél taktikájáról elmondta, nagyon zárt hatos fallal és egy különleges horvát öt-egyes felállással is szoktak védekezni, úgyhogy mindkettőre készülnek, mert ezeket szinte minden világversenyen váltogatják.

„Nem egyszerű ellenük játszani, mert nagyon agresszívan védekeznek. Türelem kell hozzá, hogy átjátsszuk ezt az öt-egyet. Nekünk is vannak tartalékaink, új dolgaink, amiket még nem vettünk elő” – vélekedett.

Vasárnap este a horvátok 5-0-s hátrányban voltak a szlovénok elleni mérkőzés nyolcadik percében a középdöntő utolsó fordulójában – de végül 29-26-ra nyertek -, és ezen a tornán a magyar válogatottal is többször előfordult, hogy rosszul kezdett egy-egy meccset. A beálló ennek kapcsán elmondta, egyelőre nem tudják, mi ennek az oka.

„Nagyon remélem, hogy holnap nem maradunk bent az öltözőben a mérkőzés kezdetekor. Nagyon jó lenne egy jó kezdéssel is megmutatni, hogy itt vagyunk, és készen állunk a harcra” – szögezte le.

A magyar játékosok a szállodai szobájukban televízión nézték a hétfő esti találkozót, amelyen a horvátok a hazai pálya minden előnyét élvezték. Bánhidi erre diplomatikusan úgy reagált, hogy az utolsó 15 percben valóban kaptak egy kis lökést.

„Bárcsak mi is ilyet kaptunk volna három éve, amikor hazai pályán játszottunk az Európa-bajnokságon. Azt gondolom, ez a sporttal együtt jár, és tisztában is vagyunk vele, mi vár ránk holnap, de szeretnénk ezt az egészet itt lezárni, illetve kizárni. Nem akarunk úgy felmenni a pályára, és úgy elkezdeni a mérkőzést, hogy ez biztosan el lesz csalva. Nem szeretnénk ebből kiindulni, a saját játékunkkal akarunk foglalkozni” – magyarázta.

Leszögezte, hatvan percen keresztül jól kellene játszaniuk, ezúttal nem engedhetnek meg maguknak hullámvölgyeket. Elismerte, néha elfogy a türelmük, és amikor az ellenfelük kezd visszazárkózni, hajlamosak rohanni és belevinni magukat hibákba. Ezeket mindenképpen csökkenteniük kell, ebben is kulcsszerepük lesz az irányítóknak.

A magyarok vb-negyeddöntős örökmérlege egy továbbjutás és hat kiesés, világ- és Európa-bajnokságon pedig még soha nem győzték le az aktuális házigazdát. Bánhidi szerint nagyon nagy dolog lenne a magyar kézilabdának, és személy szerint a játékosoknak is, ha 1997 után ismét sikerülne a legjobb négy közé kerülniük vb-n.

„Jó néhány döntő fontosságú mérkőzést játszottunk, és mindig ott vagyunk a küszöbén, mégsem tudjuk átlépni az árnyékunkat. Holnap ismét itt a lehetőség, meg lehet mutatni mindenkinek, hogy mit tudunk, és miért harcoltunk ennyit” – nyilatkozta.

A magyarok a csoportkörben előbb 27-27-es döntetlent játszottak Észak-Macedóniával, majd Guineát 35-18-ra, Hollandiát pedig 36-32-re győzték le Varasdon.

A középdöntőben 37-30-ra kikaptak az Európa-bajnok franciáktól, aztán Ausztria ellen 29-26-ra, Katar ellen 29-23-ra nyertek. Ezzel teljesítették célkitűzésüket, a negyeddöntőbe jutást.

A Szeged játékosa leszögezte, a nyomás biztosan nem rajtuk lesz kedden, hanem az ellenfelükön. Szerinte ezúttal is kőkemény védekezésre lesz szükségük, és reménykedik, hogy jó támadójátékkal is elő tudnak rukkolni, de azt is előre aláírná, ha rossz játékkal nyernének.

„Nem kell ezt az egészet túlizgulni. Nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy érjük el a célkitűzésünket, mert meccsről meccsre haladtunk. Most itt van egy nagy lehetőség, amit szeretnénk beteljesíteni” – közölte.

A magyar-horvát negyeddöntő kedden 18 órakor kezdődik az Arena Zagrebben, utána 21 órától az Európa-bajnok franciák Egyiptommal találkoznak. A másik két negyeddöntőt szerdán rendezik Oslóban.