A Toyota bejelentette visszatérését a Forma-1-be

A Toyota bejelentette, hogy hivatalos technikai partnerként csatlakozik a Haas csapatához.

Ennek eredményeként a TGR logója már Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg autóin is látható lesz a közelgő Egyesült Államok Nagydíján.

A RacingNews365 korábban arról számolt be, hogy a Toyota a 2026-os alvázszabályok vonzották vissza a Forma-1-be, bár egyelőre nem tervezik, hogy erőforrásgyártóvá váljanak az új motorok számára.

Under the new multi-year agreement both parties will share expertise and knowledge, as well as resources 🤝

Korábban, 2002 és 2009 között a Toyota teljes gyári csapatként vett részt az F1-ben. De annak ellenére, hogy hatalmas költségvetéssel rendelkezett, a projekt nem hozott futamgyőzelmet. A 2009-es szezon után pedig a globális pénzügyi válság következtében kivonultak a sportból.

Azóta a Toyota sikeres volt más motorsport-sorozatokban, például az Endurance Világbajnokságon. A hosszútávú sorozatban 2018 és 2022 között zsinórban öt győzelmet arattak a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen.

A Rali Világbajnokságban a TGR 2016-ban tért vissza, és 2019 óta minden egyéni bajnoki címet megnyert. Köztük az elmúlt két évben Kalle Rovenpera révén.

Starting off our Technical Partnership at the home of Toyota 🇯🇵

Sharing our news as we look to contribute to the development of the automotive industry together 🤜🤛#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/KmyXdBOFjf

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 11, 2024