A Tottenhamnél döntöttek Postecoglou helyzetéről

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham Hotspur vasárnap hazai pályán, 1-0-s előnyről 2-1-re kikapott a kiesés ellen menekülő Leicester City ellen. A Spurs így tíz meccs alatt a nyolcadik vereségét jegyezte, s egyre nagyobb a kritikaáradat és a bizalmatlanság Ange Postecoglou, a csapat vezetőedzője felé.

Azonban hiába a rossz eredménysor, Daniel Levy klubelnök bizalmáról biztosította a görög születésű ausztrál edzőt. Pedig már maga az 59 éves tréner is arról beszélt a meccset követő sajtótájékoztatón, hogy nem tudja, mit hoz a holnap. Postecoglou két és fél éve van az észak-londoni együttesnél, szerződéséből még másfél év van hátra. Köztudott tény, hogy a Tottenham az elmúlt 5-6 évben sorra rúgta ki az edzőit és rengeteg plusz pénzt kellett kifizetniük a ki nem töltött kontraktusok miatt. Idő előtt menesztették Mourinhót, Contét majd Nuno Espirito Santót is.

Rob Green, az angol labdarúgó-válogatott korábbi kapusa szerint viszont ez nem lehet kifogás és az edző makacssága sem segít a csapat helyzetén. A BBC Radio 5 Live műsorában így fogalmazott:

„Egy menedzsernek alkalmazkodnia kell ahhoz, ami előtte van. Postecoglou ebben nem jeleskedett.”

Bár a szurkolók körében is egyre nagyobb a nyomás a változásra, a klubvezetés továbbra is kitart amellett, hogy Postecoglou képes lehet megfordítani a helyzetet. Sőt, a drukkerek jelentős része már inkább abban a látja a kiutat, hogy Daniel Levyt, a Spurs elnökét kellene lecserélni.

