„A testvéreim éheztek, hogy focicipőt vehessenek nekem”

Moises Caicedo megható történetet osztott meg családja áldozatairól. Testvérei és szülei mindent megtettek, hogy támogassák álmait, most pedig értük játszik, hogy meghálálja ezt.

Moises Caicedo, az ecuadori válogatott és az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea középpályása megrendítő őszinteséggel beszélt családja áldozatairól, amelyek lehetővé tették számára, hogy azzá a játékossá váljon, aki ma. A londoni kékek játékosaként most a Premier League-ben töltött minden pillanatával a szülők és testvérek fáradozását hálálja meg.

„A családom csodálatos, és hálás vagyok Istennek, hogy ilyen fantasztikus családot adott nekem” – mondta Caicedo egy interjú során. „Mindig támogattak, amikor focicipőre vagy más dolgokra volt szükségem. Emlékszem, testvéreim éheztek, hogy focicipőt vehessenek nekem, és ez valami, amit soha nem felejtek el.”

A 23 esztendős labdarúgó hozzátette, hogy szülei sem kímélték magukat. Édesanyja alkalmi munkákat végzett – szappant és virágokat árult, hogy eltartsa a családot –, míg édesapja bevásárlók táskáit cipelve dolgozott keményen, hogy minden nap biztosítsa az ételt az asztalon.

It all started here. ❤️ pic.twitter.com/nUUBQgNE9O

— Moises caicedo (@_moisescaicedo) November 6, 2024