„A terrorizmus elleni küzdelem egy dolog, ez a civilek tömeges mészárlása”

A francia labdarúgó-válogatott védője meglepő őszinteséggel és érettséggel nyilatkozott a jelenleg is zajló gázai háborúról.

Franciaország csütörtök este Izraellel játszik az UEFA Nemzetek Ligájában. A meccset megelőzően Ibrahima Konaté a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kitért a párharc különleges, világpolitikai helyzetére is, hiszen Izrael jelenleg olyan háborúban áll Iránnal, amely egyre durvább mértékeket ölt.

„Nem mondhatjuk, hogy ez egy másfajta meccs lesz, mert nem lesz. Focizni készülünk, de minket sem hagy figyelmen kívül az, ami zajlik a világban. Szörnyű, amit látunk a közösségi médiában. Nem is tudom jellemezni ezt a horrort, ami zajlik” – mondta el véleményét a Liverpool francia védője.

„Nagyon komolyan kell vennünk, ami történik most a világban. Leginkább a fiatalokért aggódom. Halljuk, hogy felnőtt emberek sírnak a háború miatt, akkor gondoljunk csak bele, mit élhetnek át a gyerekek, aki megnyitják a közösségi médiát. Nyolc, tíz évesek látnak lefejezett embereket” – osztotta meg aggodalmát Konaté.

🇫🇷🗣️ Ibrahima Konaté: „What we want is just peace in the world. It’s something that is almost impossible to live today but it’s really what we want.”

„If we can help, through our behavior, our word, the benevolence we can have with each other, to calm the hearts of the people… pic.twitter.com/ZB5PRz066e

— EuroFoot (@eurofootcom) October 9, 2024