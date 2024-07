A szurkolók könnyek között búcsúztak tőle, 8 év után távozik a Lazio alapembere

Nyolc év után távozott az olasz labdarúgó-bajnokságban legutóbb hetedikként záró Laziótól az 57-szeres válogatott Ciro Immobile.

A 34 éves csatár 2016-ban, a spanyol Sevillától érkezett a római együttesbe, amelynek színeiben 207 gólt szerzett, ezzel a Lazio történetének legeredményesebb futballistájává vált, és Olasz Kupát, valamint Olasz Szuperkupát is nyert a csapattal. A reptéren a szurkolók könnyek között búcsúztak tőle.

😭💔🇮🇹 Lazio fan bursts into tears as Ciro Immobile is at the airport to go and sign for Turkish side Beşiktaş. (@calciomercatoit/@AllRoundLazio) pic.twitter.com/5f0bJtAl53

— EuroFoot (@eurofootcom) July 12, 2024